OTSEFOTOD | TROTSIDES ÄIKEST! Ootamatult kaela sadanud paduvihm tõi laulupeolistele nii elevust kui ärevust

Tallinna lauluväljakul on saanud alguse XIII noorte laulupeo kontsert „Püha on maa“. Kaare all astub üles 778 kollektiivi ja 23 139 koorilauljat ning orkestranti. Koore ja orkestreid juhendas teekonnal laulupeole 657 dirigenti. Laulupidu jätkub hoolimata ootamatult taevast alla sadanud äikesevihmast.