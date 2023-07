GALERII | TROTSIDES ÄIKEST! Ootamatult kaela sadanud paduvihm tõi laulupeolistele nii elevust kui ärevust. Laulupidu jätkus sellest hoolimata!

Avaühendkooris laulsid koos 362 koori ning 11 900 lauljat ning lõpuühendkooris 326 koori ja 10 700 lauljat. XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg. Peo juhtmõte on „Püha on maa“ ning Uusberg lähtus juhtmõtte ideekavandi loomisel Hando Runneli luuletusest „Valgust!“.