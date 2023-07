Põllumajandus- ja toiduamet uurib ninasarviku traagilist surma

Ninasarvikud Kigoma ja Kibibi viidi ümberehitatud ajutisele pinnale sõraliste majas, kuna paksunahaliste majas algas ninasarvikute latripõrandate remont. Ajutine pind kohandati eelnevalt ninasarvikute tarbeks ja püüti elimineerida kõiki riske, mis võiksid loomadele ohtu pakkuda. Paraku upitas Kigoma end esijalgadega mööda siledat vaheseina üles, kiilus pea koos sarvedega kahe metalltala vahele kinni ega pääsenud enam vabaks. Loomaaednikud ja veterinaarid olid küll kohe looma aitamas, kuid 1,2 tonni kaaluva ninsasrviku vabastamine ei ole lihtne. Tala lõigati läbi, kuid oli juba hilja – ninasarvik suri. Loomaaia endine direktor Tiit Maran on öelnud, et loom käitus ettearvamatult. „Hästi õnnetu ja rumal lugu, mida poleks olnud võimalik ette näha.“

Surmajuhtumi asjaolude uurimiseks on põllumajandus- ja toiduamet alustanud menetluse. „Enne menetluse läbiviimist me infot menetluse kohta ei jaga,“ teatas ameti loomatervise ja –heaolu osakonna peaspetsialist Kärt Jaarma Õhtulehele.