Laste poevargused on mitmekordistunud

Viking Security mehitatud valve juhi Juhan Aia selgitusel kuulub tavalise turvapildi juurde, et aeg-ajalt üritavad lapsed ja noorukid midagi näpata, aga sel kevadel näib olukord olevat tõsisem, sest varguskatsete hulk on kasvanud mitte natuke, vaid mitu korda. “Torkab silma, et lapsed ei proovi varastada mitte nii-öelda põnevaid kaupu , nagu näiteks siidripurki, vaid enamasti komme või küpsiseid.„ Aia ei välista, et varguste taga võib olla seegi, et mitte kõigis peredes pole võimalik iga päev maiustusi süüa. Valvejuhi sõnul on viimased andmed osa pikemast trendist, kus ilmselt langenud ostujõu tõttu on hakatud varastama aina odavamaid kaupu ning kahjuks alati ei mõisteta, et ka väikesed vargused viivad paratamatult karistusteni. “Aasta esimestel kuudel märkasime, et suurtes kogustes üritati varastada juba ka veidi odavamaid olmekaupu, näiteks mähkmeid. Kuhugi ei kadunud ka kallimate kaupade varguskatsed,“ rääkis Aia. Tema sõnul on kujunenud olukorra lahenduseks veel parem tööjaotus eri ametkondade vahel. “Politsei energia võiks minna organiseeritud kuritegevusele. Omavalitsused peaks tegelema abivajajatega. Alaealistele peame aga kõik koos tähelepanu pöörama, et vältida üksikute lapsepõlve eksimuste süvenemist eluviisiks,” selgitas ta.