Kohus saatis leedulastest luksusautode vargad vangi

Prokuratuur süüdistas Leedu kodanikke Eestist nelja sõiduki varastamises. Süüdistuse järgi ärandas üks süüdistatavatest koos seni tuvastamata inimestega 2022. aasta 1. augustil Viljandist Toyota Land Cruiseri ja ööl vastu 8. septembrit püüdsid teised kaks süüdistatavat varastada Tartumaalt Kambja vallast Lexus RX450H. Kõigile kolmele pannakse süüks ka ööl vastu 12. septembrit Tartust Toyota Land Cruiseri ärandamist ja päev hiljem Tartust Lexus RX450H varastamist. Viimane sõiduk leiti samal ööl maanteekraavist.

Tartu maakohus karistas Leedu kodanikke Eivinas Grigast ja Jonas Rudavičiust kolme aasta ja Gytis Vidugirist kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega. Kohtuotsus pole jõustunud. Prokuratuur on rahul, et kohus mõistis Eestis sõidukite vargusi toime pannud meestele keskmisest rangema karistuse. „Tegemist oli ette kavatsetud ja hoolikalt läbi mõeldud kuritegudega. Süüdistatavad olid läbi mõelnud teoplaani selliselt, et vahelejäämise riske maandada,“ ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Mari Kartau Õhtulehele. Kasutati näiteks spetsiaalselt hangitud saateautosid ning ühekordseid kõnekaarte. „Tegutseti kindla rollijaotuse alusel. Tegemist on teise kohtuotsusega sel aastal, mis puudutab Leedu autovargaid, kus kohus on mõistnud kurjategijatele pika vanglakaristuse. Sellistes kohtuotsustes on sõnum kurjategijatele: Eestis selliseid kuritegusid toime panna ei tasu, kurjategijad tabatakse ja viiakse kohtu ette.“