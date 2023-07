SÕJAKOKKUVÕTE | Poola kahtlustab hokimängijat luuramises

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga kohtusid (eraldi muidugi) USA endine asepresident, praegune presidendikandidaat Mike Pence ning Rootsi kliimaaktivist Greta Thunberg (pildil). Pence on esimene USA vabariiklaste partei kandidaat, kes on Zelenskõiga kohtunud. Pence'i visiit tuli tema kodumaa meediale üllatusena. Ta on oma toetust Ukrainale varemgi väljendanud, erinevalt näiteks oma partei mõjukaimast ning populaarseimast kandidaadist Donald Trumpist. Nagu osutab NBC artikkel Pence'i visiidist: kunagi olid vabariiklased need, kes tegid kõva lärmi Moskva üha suureneva mõjuvõimu vastu, nüüd aga juhib neid mees, kes on Vladimir Putinit kiitnud ning suurt osa tema valijaskonda ei huvita Ukraina abistamine. Thunberg aga arutas Kiievis Kahhovka tammi hävitamisega seotud ökoloogilisi tagajärgi, vahendab The Kyiv Independent.