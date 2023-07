PÕUDADE SÜNGED PERSPEKTIIVID: duši all ei käi ja lilli ei kasta?

Tõeks on saanud ennustus järjest sagenevatest põudadest ja metsikumatest kuumalainetest. Nagu näha, ei tekitagi see meis ülevoolavat rõõmujoovastust. Hoopis paneb põllumehi pead vangutama: kas kogu kevadine pingutus oli asjata? Neil aga, kelle kodukohas on seatud veekasutusele piirangud, tuleb valida – kas jätta pesemata ennast või kastmata aiamaa. Sagenevad põuaperioodid sunnivad veekasutust ümber mõtestama, kuivadest ja kuumadest juunikuudest on saanud meie uus reaalsus.