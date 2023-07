USA SUURSAADIK EESTIS: kümme asja, mida te ei pruugi USA ja Eesti partnerluse kohta teada

Täna tähistavad Ameerika Ühendriigid 247. iseseisvuspäeva. Inimesed kõikjal USA-s tähistavad seda päeva söögi, pere ja ilutulestikuga. See on päev pidutsemiseks, kuid ka selleks, et meenutada väärtusi, mis kujundasid meie riigi loomist 1776. aastal – vabaduse ja õnne poole püüdlemist – ning seda, kuidas me tänases maailmas ikka veel püüame neid väärtusi kaitsta.