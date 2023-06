PUTIN EI UNUSTA KUNAGI! Kaua Prigožinil veel elada on?

„Me teame, et Vladimir Putin on üks üsna kättemaksuhimuline karakter,“ räägib Prahas elav Garmažapova Al-Jazeerale. „Ta ei unusta fakti, et teda kogu maailma ees alandati.“ Ning kuigi juriidiliselt ei saa hüüdnime „Putini kokk“ all tuntud sõjard ühtegi süüdistust, ei paranda tema väljavaateid see, et kohe mässu esimestel tundidel jõudis president teda reeturiks kutsuda.