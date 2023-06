Venemaa loodab võita sõja palvete ja pühapiltide abil

Viimasel ajal pälvivad Vene ühiskonnas palju tähelepanu kuulsad pühapildid ja pühad esemed, mille poole palvetades hoitakse elus impeeriumi-unistust ja loodetakse võita sõda Ukraina vastu. Vene Õigeusu Kirik on küsinud suurtest muuseumidest tagasi mitu hinnalist ja sümboolse tähtsusega pühaeset, et paigutada need vaimulikesse keskustesse. See on Vene avalikkuses põhjustanud praegusel ajal väga ebatavalise vastandumise, sest on oht, et kiriku käes ei pruugi näiteks Vene õigeusu kõige tuntumast püha kolmainu ikoonist midagi järele jääda.