LIIKURTEE LÕUGADE VAHEL: Bangkoki lennujaamas komistanud naise jalg amputeeriti

Liikuv tee neelas naise vasaku jala enda sügavustesse ning asus tema kõrvulukustavate kriisete saatel liha ja luid hävitama. Daily Mail kirjutab, et kohkunud pealtnägijad üritasid kiiruga leida avariinuppu, et travelaator seisma saada. Ent tegemist polnud isegi mitte sekundite, vaid sekundi murdosaga, mis kulus, et hävitustöö lõpule viia. Kiirabiarstide töö oli jube, kuid selge: jalg tuli põlvest saati eemaldada, panna see eraldi kasti ning toimetada patsient lähimasse haiglasse lootuses eemaldatud jäse tagasi õmmelda. Internetis levivad intsidendist ka lähivõtted, neid pilte nõrganärvilistele väga ei soovitaks.