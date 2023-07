Stiilipeole minek? Loe, kuidas valida sobiv Halloweeni kostüüm ja muud stiili riided

Neli soovitust, et leida nii ideaalne Halloweeni kostüüm kui ka teises stiilis riided

Stiilipeol säramiseks tuleb arvestada nii sündmuse, selle peostiili, toimumiskoha kui ka enda mugavusega. Selleks, et seda paremini mõista, võtame ühe näite, milleks on Halloween. Halloweeni tähistamine on muutunud väga populaarseks ja aina enam korraldatakse selle teemalisi pidusid. Tegemist on hea üritusega, kuna Halloweeni kostüüm võib olla mida iganes. See pole nii kindlalt määratletud kui mõne teise stiilipeo jaoks (nagu näiteks koledate jõulukampsunite päev). Seega võib Halloweeni kostüüm olla kleit, pükskostüüm või karnevali poest ostetud looma kostüüm. See võib olla ükskõik, mis iganes, mis sulle meeldib. Tihti võetakse inspiratsiooni nahkhiirte teemalistest aksessuaaridest või riietutakse kõigi poolt tuntud tegelasse.

Mõni inimene ei soovi suur kostüümi kanda ja sel juhul aitavad aksessuaarid nagu mütsid, prillid või hoopiski kehakaunistused või temaatiline meik. Erinevatele soovidele vastava kostüümi lastele kui ka endale leiab Kaup24 ja Hansaposti laiast karnevali toodete valikust. Olenemata stiilist ja peost, leia sealt nii Halloweeni kostüüm kui ka sobivad aksessuaarid ning tarvikud sünnipäevapeole kui ka ettevõtte stiilipeole.

Lähtuvalt sellest näitest, arvesta järgmise nelja soovitusega, et leida sobiv Halloweeni kostüüm ja muud stiili riided, mida vajad.

Peostiil. Arvesta teemaga ja vali riietus sellest lähtuvalt. Teemat ei pea võtma sõna sõnalt ja seda võib tõlgendada ka muul moel. Lähene loovalt!

Toimumiskoht. Kus pidu toimub? Kas selleks on firmapidu restoranis või hoopiski stiilipidu kodus? Ehk on tegemist hoopiski suvise stiilipeoga aias? Sõltuvalt asukohast saad valida kostüümi, mis sinna enam sobib. Aiapeole minekul vali kindlasti jalatsid, millega on mugav kõndida ka pehme pinnase peal.

Teiste riietus. Siinkohal peame silmas mitut asja, esiteks, kui tegemist on sünnipäevaga, siis säravaim inimene peol peaks kindlasti olema sünnipäevalaps. Seega ära vali kostüümi, mida ta ise sooviks kanda või midagi, mis võiks sinu hoopiski tähelepanu keskpunkti panna. Teiseks, kui lähed Halloweenile, vali Halloweeni kostüüm, mis sobib sinu kaaslastega. Ehk soovite riietuda peol kui tuntud paar või mõne fantaasiafilmi karakterid?