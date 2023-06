JUHTKIRI | Mida toob hooldusreform?

Ilus. Aga kuidas see hakkab praktikas välja nägema? Nagu ikka, on saatan peidus detailides. Riigieelarvest eraldati omavalitsustele reformi tarbeks tänavu 40 miljonit, järgmisel aastal 56,7 miljonit eurot. On see piisav? Paraku selgus juba kevadel, et nii mõneski omavalitsuses on teenuse vajajaid rohkem, kui nende summade arvutamisel prognoositi. Ja kui elektri-, kütuse- ning toiduhinnad üha kiiremini muutuvas maailmas jälle uperpalle teevad ning kõik see teenuse hinnas kajastub?