ENE PAJULA | Me elame maailma parimas paigas, kinnitab mammi

Sel suvel veetis mammi kaks nädalat Londonis. Mis asja ta seal ajas? Sellest, et mammi on sõltlane, on ta varemgi kirjutanud. Nimelt meeldib talle õppida inglise keelt. Kõik küsivad, ei tea milleks? Kui ta on juba nii vana? Mammi on vastanud, et noh, äkki räägib Peetrus ainult inglist.