ARSTI SURMAV VIGA: lihtsale lõikusele viidud noor kass suri

Viktoria ei osanud sellist traagilist lõppu oodata – kass oli noor ning steriliseerimine on ju tänapäeval tavaline protseduur, mitte kõrge riskiga operatsioon. Lõikus oli plaanitud, kass viidi kliinikusse õigel ajal. „Kliinikus tuli minu juurde neiu, kes ennast ei tutvustanud. Ta päris administraatorilt, kas on vaja analüüse. Too vastas, et mitte – kass on kõigest aasta ja kuue kuu vanune. Võttis kassi ja ütles, et ära muretse,“ meenutab naine.