OTSEBLOGI | KÕIK INFO ÜHEST KOHAST! | Tõeline laulurahvas! Tugev äikesevihm tõmbas laulupeole ootamatult pidurit. Sellest hoolimata pidu jätkub!

XIII noorte laulu- ja tantsupidu „Püha on maa“ on toonud Tallinna täis lauljaid ja tantsijaid üle kogu Eesti. Peonädala kulminatsiooniks on suursugune laulupidu Tallinna lauluväljakul. Kauaoodatud pidu kulgeb küll harmoonilises üksmeelsuses, ent üsna keerulistes oludes. Nimelt on laulupeolisi kimbutama asunud nii tugev vihmasadu kui äike. Laulurahvas end sellest takistada aga ei lase!