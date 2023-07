BLOGI | HEAD TEED, ARMAS EESTIMAA! Suursugune laulupidu sai selleks korraks läbi

Nüüdseks on ilm juba palju rõõmsam. Paistab, et laulupeolised on suutnud oma lauluga päikese välja võluda. Mitmed laulupeolised on rääkinud, et jõudsid vahepeal tõukerattaga koju vurada, et riided vahetada ja lauluväljakule tagasi tulla. Laululastele pakutakse võimalust end ka supiga soojendada. Laulurahvas on aga sitke ja alla ei vannu! Peagi astuvad lavale lastekoorid.