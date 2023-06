Autoga maja ramminud narkojoobes mees sai kohtus karistuse kätte

Daniel sõitis autoga vastu maja mullu 22. juulil ning oli süüdistuse järgi kokaiini ja alprasolaami tarvitamisest põhjustatud joobeseisundis. Toona said kolme väikese lapsega perekond ning vanaema kodus telerit vaadates elu suurima šoki: ajal, kui pereema võttis akna alt tolmu, kihutas Audi neile tuppa. Oli vaid puhas õnn, et lapsed pääsesid kriimustusteta. Vanaema õmmeldi haiglas kokku ning pereema pandi kipsi, on Õhtuleht kirjutanud.