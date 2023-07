Läänemerel üle parda kukkunud laps ja teda päästa üritanud ema surid. Rootsi võimud kahtlustavad mõrva või enesetappu

Algselt oli Rootsi ametivõimude teooria, et laps kukkus üle parda ja ema hüppas talle järele, et teda päästa. Nüüd aga rääkis Rootsi prokurör Stina Brindmark väljaandele Afotnbladet, et juhtunut uuritakse mõrva ja enesetapuna. Kahtlusaluseid hetkel ei ole, uurimise eesmärk on juhtunusse selgust tuua, lisas ta.