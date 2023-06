SÕJAKOKKUVÕTE | Putin Dagestanis

Kreml on näinud palju vaeva presidendi autoriteedi taastamiseks, korraldades kohtumisi ja üritusi, mille eesmärk on näidata tema juhitud rahva ja sõjaväe ühtsust ja solidaarsust pärast nädalavahetusel toimunud Wagneri mässu. Dagestani minek oli ebatavaline samm paranoilise inimese kohta, keda üks kõrge julgeolekuametnik on kunagi kirjeldanud kui „patoloogiliselt hirmul oma elu pärast“. Vene televisioon pasundas sündmust muidugi veelgi suuremaks. Saatejuht Olga Skabejeva kommenteeris Putini vastuvõttu Derbenti linnas, õhates, et isegi rokkstaaridel pole talle midagi vastu panna. Nojah, Mick Jagger muidugi pole ka diktaator, kelle loomingu mitteaustajad võivad vangi sattuda või surma saada.