JUHTKIRI | Laulud nüüd lähevad...

Eestlased on laulurahvas. Ega selles polekski nagu midagi erilist, ka näiteks usbekid ja kirgiisid peavad end kõvadeks laulurahvasteks. Sama võib kuulda sakslastelt ja rootslastelt. Aga meil on selles vallas ka midagi veenvat ette näidata: laulupeod, mis on kantud ka UNESCO suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja. Üks neist – sedapuhku XIII noorte laulu- ja tantsupidu – on taas kätte jõudnud.