EI MINGIT ARMUAEGA! Kopraperesid võib nüüdsest jahtida aasta ringi

Looduskaitsjad on aetud tagajalgadele. Jaanipäeva eel sai avalikuks keskkonnaministeeriumis küpsenud plaan aasta ringi küttida kopraid. Need loomad on ekspertide sõnul traditsioonilise kooselu austajad: „Kes kord paari heitnud, jäävad kokku kuni, nagu öeldakse, surm neid lahutab.“ Käesolevast nädalal plaan realiseerus.