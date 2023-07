Parimad madratsid seljavalu ennetamiseks

Madratsi tüübid

Milline madrats on parim seljavalu vastu? Vastuseks on selline, mis kohandub kõige paremini keha kontuuridega. See omadus on viskoelastsetel ja lateksmadratsitel, mistõttu soovitatakse neid lülisambaprobleemidega inimestele. Need erinevad selle poolest, et viskoelastsed madratsid on elastsemad, allergiavastased, vähendavad kehaosade tuimust ja kohanduvad keha kuumusega, kuid lateksmadratsid on paremad ülekaalulistele inimestele, kestavad kauem ja ei deformeeru. Pocket vedrumadratsid sobivad hästi ka kere kumerusega.