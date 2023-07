TABELID | EUROOPA ROHEPEALINN PÕLEB! Vaata, kus toimub Eestis enim metsa- ja maastikutulekahjusid

Viimase 9,5 aastaga on toimunud Eestis metsas ja maastikul ligi 11 000 põlengut. Üllatuslikult selgub, et enim on neid pealinnas, täpsemalt Lasnamäel. Vaata tabelitest, kui palju on punast kukke tõrjutud prügilates, niitudel ja turbaväljadel. Samuti seda, kuivõrd on tulekeeled noolinud maid, mis kuuluvad eraomanikele, kohalikele omavalitsustele või riigile.