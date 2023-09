Juunis Pärnu kandis kadunud 81aastane mees leiti surnuna

Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Signe Laasi ütles, et 5. augustil sai politsei teate, et Pärnumaal Seliste külas leidis metsa seenele läinud mees metsasihil kõndides inimese säilmed. „Säilmed saadeti kohtuarstlikku ekspertiisi ja praeguseks on selgunud, et tegemist oli selle aasta juunis kadunuks jäänud 81aastase Elmariga.“