EKREst välja visatud Indrek Särg käib erakonnaga kohut

EKRE juhatus viskas Indrek Särje erakonnast välja 28. mail 2019. aastal ja toonane erakonna esimees Mart Helme teavitas erakonna liikmeid otsusest e-kirja teel. Särg rääkis toona Tartu Postimehele, et kirjas olid väga umbmäärased põhjendused, miks ta enam EKRE liikmeks ei passi. Ta selgitas, et seal seisid väited, nagu oleks EKRE Tartu piirkond kriisis ning Särg ei saavat piirkonna juhtimisega hakkama. „Ma muutusin erakonna kahele juhtfiguurile ebamugavaks,“ arvas Särg olevat väljaviskamise tegelikuks põhjuseks. Praegu käib Harju maakohtus kohtuasi, kus Särg on vaidlustanud EKREst väljaarvamise otsuse. Särje sõnul esitab ta oma argumendid.