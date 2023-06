Kirikus ähvardamas käinud mees on politseiuurimise all

7. juunil sai politsei teate, et Rakveres Pikal tänaval on agressiivne mees, kes räuskab ja ähvardab, käitub kohatult ning keeldub lahkumast. „Politsei reageeris koheselt sündmusele, ent selleks ajaks kui politseinikud kohale jõudsid, oli mees jõudnud juba sündmuskohalt lahkuda. Küll aga tuvastas patrull mehe isiku ning kõik täpsemad asjaolud selguvad süüteomenetluses,” rääkis politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Pirjo Neissaar Õhtulehele. Praosti Tauno Toompuu sõnul oli mehe käitumine üsna omapärane. „Korraks õnnestus mul temaga vestelda ja ta ise ei pidanud oma käitumist üldse ähvardamiseks, vaid kuraasika vene temperamendi väljenduseks,“ sõnas praost. Mis võis olla kirikusse tungimise põhjuseks, ei oska praost hinnata, talle jäi mulje, et mees otsis endale pigem tegevust.