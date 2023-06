Mängutubades avastati rikkumised

TTJA tooteohutuse talituse juhataja Jana Baljutis-Küti sõnul on puudused kõrvaldatud ning ühe mängutoa osas hetkel veel menetlus käib. Lisaks on ametil käimas mängumaade kontrollprojekt, mille eesmärk on hinnata mängumaade atraktsioonide, sealhulgas batuutide ohutust. „Projekti praeguses staadiumis ei ole veel lõplikke tulemusi võimalik esitada, kuid saame mainida, et seniste kontrollide käigus on tuvastatud puudusi seoses batuutide kinnitamise ja tarbijatele antava teabega,” rääkis Baljutis-Kütt. Menetlus on läbi viidud juhtumis, kus pakuti kinnitamata batuudiga teenust: ettevõtjale selgitati tema kohustusi ning kehtivaid ohutusnõudeid, sõnas Baljutis-Kütt.