EBAEETILINE JA VASTUVÕETAMATU! Toidupakkide libahange tekitab poliitikutes imestust: seda asja peab uurima!

Endised kaitseväelased ja praegused poliitikud tunnistavad, et lugesid murelikult, et kaitseväelastele mõeldud toidupakkidest on salapäraselt kadunud kalorid, magustoit ja veel üht-teist. „Seda asja peab uurima korruptsioonijärelevalve komisjon, samuti riigikontroll. Sellest peab rääkima,“ ütleb kahtlasevõitu riigihanke kohta parlamendi riigikaitsekomisjoni aseesimees, erusõjaväelane Leo Kunnas.