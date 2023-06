SÕJAKOKKUVÕTE | Okupandid tapsid kaks 16aastast poissi

Ukraina väed on teinud edusamme nii Bahmuti põhja- kui ka lõunatiival. AFP teatas pühapäeval piirkonnas toimunud ägedatest kokkupõrgetest, kuid Ukraina sõdurid ütlesid uudisteagentuurile, et Wagneri mäss lahingutegevust ei mõjutanud. Esmaspäeval teatas asekaitseminister Hanna Maljar Lõuna-Ukraina Rivnopili küla vabastamisest. Telegrami äpis levib video sõduritest, kes on ühe hävinud hoone ette Ukraina lipu heisanud. Üks neist ütleb kaamerasse: „Orkid põgenevad, meie liigume edasi!“ (Orkid on pahalased J. R. R. Tolkieni fantaasiaromaanist „Sõrmuste isand“, ühismeedias kutsutakse sageli nendeks Vene sõdureid.)