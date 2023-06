JUHTKIRI | Korralik toit on üks sõdurite väheseid rõõme – ega asjata öelda, et kes oma sõjaväge ei toida, toidab varsti võõrast

Pole see sugugi ainus sõja(väe)teemaline raamat, kus toidul on niivõrd tähtis koht, viiteid söömingutele-joomingutele leiab juba „Kolmest musketärist“ või „Robin Hoodi seiklustest“. Aeg pole toidu aktuaalsust sõjakirjanduses vähendanud, meenutagem hauptmann Kutchera röögatust Wehrmachti elu kirjeldavas sõjaromaanis „Werner Holti seiklused“: „Inime, ainult õgimine ja lakkumine peas!“

Õhtulehest saab lugeda, et miski inimlik pole ka meie sõdurite toidupakkide koostajale võõras. Kaitseinvesteeringute keskus murrab nende koostises enda koostatud nõudeid. Kaloraas on kärbitud selliseks, et võiks dieeti pidada. Magustoit visati üldse välja. See pole aga enam muhelema ajav ilukirjandus, vaid viimase aja uudiste valguses valus ja vastik jama, mis vajab lahendamist kohe.