ABIELURIKKUMINE TÕI JAAN TAMMSALULE TEENIMISKEELU! Peapiiskop Viilma: „Olukord on väga kurb.“

Erinevalt mõnest teisest kirikust ei ole abiellumine luterlikus kirikus sakrament ehk püha vanne osaduses Jumalaga, küll aga on abielurikkumine eksimine Piibli kümne käsu vastu – kuues käsk ütleb selgelt, et „Sina ei tohi rikkuda abielu“.

„Abielurikkumine on patt ja käsu rikkumine,“ selgitas peapiiskop Urmas Viilma. „Kui tegemist on kestva abielurikkumisega samal ajal, kui vaimulik on ise abielus, ja kui tegemist on ikkagi nii tähelepanuväärse vaimuliku ja arvamusliidriga, siis on päris selge, et peame vaatama olukorrale konkreetselt otsa.“