OTSEBLOGI | Jevgeni Prigožini asukoht on endiselt teadmata, Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu külastas Ukrainas teenivaid sõdureid

Esmaspäev, 26. juuni. Käimas on sõja 488. päev. Vene rubla on esmaspäeva varahommikuses kauplemises dollari suhtes peaaegu 15 kuu madalaimal tasemel. Pärast laupäevase mässu lõppemist pole Vladimir Putinilt ega Jevgeni Prigožinilt midagi kuulda olnud ja nende asukoht on ebaselge.