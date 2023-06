MIDA ARVAVAD PRIGOŽINI MÄSSUST NARVAKAD? „Meid ei huvita, elame Eestis!“ ja „Batka on eluaeg rahu ja tõe poolt olnud!“

Kõik pühapäeval Õhtulehega suhelnud narvakad räägivad, kui tore on, et Eestis on rahu. Prigožini ja Putini suhtes pole nad aga sugugi üksmeelsed – osad ütlevad, et mõlemad tegelased on hullud, osad ei hooli kummastki ning osad tunnevad nördimust, et Prigožin Putinile noa selga lõi.