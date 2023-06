Martin Heremile ei meeldi, et kaitseväelased rüüpavad Putini teed

Kaitseväelased said Greenfieldi teed sisaldavaid pakke juba eelmisel aastal ehk ajal, mil Ukrainas sõda käis. Nüüd ütleb Herem, et sellise tee olemasolu pakis on kategooriline küsimus. Kaitseväe toidupakkides olevat Greenfieldi teed toodetakse Venemaal Leningradi oblastis Vsevoložski nimelises linnas Vene ettevõtte poolt. Eesti kaubandusketid viskasid Ukraina sõja algul Greenfieldi sortimendist välja, aga kaitseväelased rüüpavad vapralt edasi.