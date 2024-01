Isa kaubiku rataste all hukkunud väikelapse juhtumi uurimine lõpetati

„Uurimise käigus tuvastas politsei, et kaubiku roolis olnud mees oli kaine ja tal oli vastava kategooria juhtimisõigus olemas. Lisaks selgitati välja, et 30aastane mees hakkas sõidukiga kohapealt liikuma, kuid ei märganud ootamatult auto ette liikunud last,“ selgitas Lääne ringkonnaprokurör Merike Lugna .

Kolmeaastase lapse vigastused olid nii rasked, et ta suri sündmuskohal. Lugna paneb südamele, et kõik liiklejad oleksid liigeldes eriti tähelepanelikud ja ettevaatlikud. „Kuigi õnnetus juhtus suvel, on ka praegu, südatalvel, põhjust enne autoga liikumist mitu korda veenduda, et auto ees, taga ega ümber ei ole kedagi, kes võiks viga saada. Masinate ümber olevad väikelapsed võivad liikuda ettearvamatult ja libedad teeolud ei pruugi anda autojuhile piisavalt aega autole ette astuva lapsega arvestada.“