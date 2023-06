Mesilaste rünnaku ohver tuli haiglasse viia

Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul tekkis Haaberstis 53aastale mehel allergiline reaktsioon seitsme kuni kaheksa mesilase nõelamisest. „Mis asjus need mesilased teda nõelasid, ei ole selge,” rääkis Adlas Õhtulehele. Mees vajas haiglas seisundi jälgimist. Tavaliselt tekib mesilase nõelamise kohal turse, punetus, sügelemine ja valu, mis spetsiaalset ravi ei vaja, Kiirabi tuleks kutsuda, kui torkeid on mitu ja need on pea- või kaela piirkonnas või on varasemalt esinenud allergiline reaktsioon putuka nõelamisele.