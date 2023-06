TOOMAS ALATALU | Putini koleda lõpu algus. Miks on kodusõjast siiski veel ennatlik rääkida

Nagu pikaleveninud kriisides ikka – aga seda 2014. aasta Venemaa vallandatud agressioon Ukrainas on – hakkavad lahendused sündima pöörases tempos. See ei tähenda, et sünniks kohe nii öelda lõpplahendus, aga tehtud esimese mõjuka käigu sünnitajad saavad järgnevaks positsioonid sisse võtta, kas siis võtjatena või kaotajatena.