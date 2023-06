Eesti suursaadik Ukrainas: Vene rinne kukub niimoodi kokku

„Venemaa on oma parimaid üksuseid roppu moodi Ukrainas raisanud. Kui Venemaa peab hakkama praegu võtma Ukraina rindelt ära sõdureid, et need tegeleksid wagnerlastega, kukub rinne kokku. Ma arvan, et tegelikult juba kukubki,“ leiab Kaimo Kuusk, Eesti suursaadik Ukrainas.