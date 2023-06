Leo Kunnas: Venemaal toimuv on relvastatud mäss ja nüüd on näha, kui tugev on Putini diktatuur

Wagneri juht Jevgeni Prigožin on kuulutanud sõja Putini režiimile ja oma palgaaarmee Ukrainast välja toonud. Viimase ööpäeva jooksul on ta hõivanud Lõuna-Venemaal asuva Rostovi linna. Kuuldavasti on Prigožini juhitud mässuga kaasa läinud ka mitmed teised Venemaa jõustruktuuride üksused, ent sellekohane info on alles täpsustamisel. Ehkki praegu teadaolevalt suuremaid lahinguid eraarmee ja Venemaa sisejõudude vahel pole olnud, on olukord väga ärev ning õhus on kodusõja võimalus. Vladimir Putin teatas hommikuses pöördumises, et säärane mäss surutakse maha ning asjaosalised „neutraliseeritakse.“ Wagner teatas seepeale, et Putin on teinud oma otsuse ja „varsti on meil uus president.“