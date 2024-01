Rapla surmasõidu juht oli alkoholijoobes

Lääne ringkonnaprokurör Aarne Pruus ütles, et raske liiklusõnnetuse põhjustas 19aastane noormees, kes kaotas oma BMW 316-l üle juhitavuse, paiskus üle ohutussaare vastassuunda ja libises teelt välja. „Sõiduk rullus haljasalal mitu korda üle katuse ja masinas turvavööga kinnitamata olnud uht paiskus sõidukist välja ning suri rasketesse vigastusesse sündmuskohal,“ rääkis Pruus, lisades, et kedagi teist sõidukis ei olnud. „Ekspertiis tuvastas, et autot juhtinud noormees oli alkoholijoobes.“