JAANIIME: Parvlaev Regula saadi korda ja pakub pühapäevaseks tipptunniks leevendust

Mandri ja saarte vahelist praamiühendust korraldav ettevõte TS Laevad OÜ teatas neljapäeval, et parvlaeva Regula juhtimissüsteemi on tabanud tehniline rike ja laev on rivist väljas. Reedel aga on ettevõttel jagada häid uudiseid: rikke põhjus on tuvastatud ning parvlaev toimetab taas liinil.