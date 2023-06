Kindralmajor Riho Ühtegi võidupüha kõnes: „Me ei tohi unustada, et saime oma vabaduse taastatud kogu rahva ühtse jõupingutusena."

Kaitseliidu ülem, kindralmajor Riho Ühtegi ütles võidupüha paraadi kõnes, et Eesti ei ole loonud Venemaa suhtes mingeid illusioone: „Idanaaber on pidevalt meelde tuletanud, et tema poliitilised ning sõjalised ambitsioonid pole kuhugi kadunud.“ Ühtegi sõnul pole sõja oht Eestile muutunud, kuid riigi julgeolekuolukord on turvalisem kui eales varem.