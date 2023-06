KUHU KADUS ALLVEELAEV? USA rannavalve: Titanicu uppumiskoha lähedalt leiti tükke. OceanGate'i asutaja: see võis plahvatada

Allveealusega maailma kuulsaimat laevavrakki uurima läinud reisiseltskond on endiselt teadmata kadunud. Nüüdseks on neil hapnik otsa saanud, seega võimalus, et nad elusana leitakse, on üürike. Kuid otsingud endiselt käivad. USA rannavalve leidis nüüd merest tükke, mis võivad olla allveelaeva osad.