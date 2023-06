Omniva ei suuda Tallinnas ajalehti laiali jagada: „Kaalun tellimise lõpetamist, kannatus on otsas.“

„Sel nädalal pole me saanud ühtegi Õhtulehte.“ „Kui ajaleht tuleb päeva jooksul suvalisel ajal, siis pole see enam uudis ja lehe tellimine on mõttetu.“ „Loodetavasti saan homme hommikul kolm lehte.“ Selliseid ahastavad pöördumised ummistavad neil päevil ajalehe toimetust.