Kas rahvuse hääbumine? Riigieksami tulemused näitavad järjest viletsamat eesti keele oskust

„Viimastel aastatel on eesti keele riigieksami hindajad täheldanud, et vaikselt langevad nii lugemis- kui kirjutamisoskuse tulemused. Igal aastal punktike või pool vähem, selline trend on viimastel aastatel näha,“ ütleb riigieksamite peakorraldaja Aimi Püüa.