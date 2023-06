Kahtlased mehed luusivad aedades: pakuti muru niitmist ja katuse parandamist

Laulasmaal, Vändras, Sondas, Pärnus – viimaste nädalate jooksul on mitmelt poolt Eestist tulnud teateid kahtlastest meestest, kes kutsumata külalistena luusivad eramute ligidal ringi ja piiluvad aedadesse. Nad küll väidavad, et on tööotsinguil ukrainlased, ent nendega kokku sattunud koduomanikud pole selles niivõrd veendunud.