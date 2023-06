JUHTKIRI | Sa oskad ju käituda nii, et ei peaks hiljem kahetsema

Numbrid on kurvad, ent tegelikult ei taha üldse manitseda. Üks vanasõna ütleb: lukk on looma jaoks. Inimene peaks saama ise hakkama, et ei tee lollusi. Ehk seekord me ei manitse, ei näita näpuga ega loe sõnu peale.

Me ei kavatse tänitada, et ära tee metsas lõket. Või et ära läida seda liiga lähedal oma puust ehitatud isatalule. Ning, et ära siis ikka jää sinna kõrvale purjuspäi magama. Või et ära kasta oma kaevust põhjavett tilgatumaks, sest muru peab ju roheline olema ja savi sellest tuleohust. Ja õhtul peo käigus - ära siis löö kellelgi kulmu rulli, kui sulle tema jutt (nägu, olek jms) ei meeldi - ja et eriti ei tasuks seda oma pereliikmetega.