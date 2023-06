Riina Solman: ennetuspoliitika, mille peamine nurgakivi on kõrged maksud, ei ole kuidagi piisav ja mõistlik

Automaks peaks aitama nügida inimest rohelise keskkonna poole. Maainimene elabki juba rohelises keskkonnas ning peab sellest lugu. Ta ei kasuta autot sellepärast, et talle meeldib hommikuti ja õhtuti autoga sõita, vaid seetõttu, et tal puudub alternatiiv – ühistransport on niru ja kehvemaks läheb. Seejuures käsitletakse ka koolivõrgu korrastamist kui võimalust kasvuhoone gaase vähendada. Hoonete kütmise pealt kokkuhoitu muudetakse vanemate autosõidukilomeetriteks.