LIIGA VARA? Kadunud miljardäri poeg paneb pidu ja allveelaeva kohta levib ohtralt kaheldava väärtusega meeme

Titanicu juurde suundunud allveelaev Titan on jätkuvalt kadunud ning sisuliselt on kadunud ka lootus, et viis pardal viibinud inimest õnnestuks päästa. Ent kas õnnetust võis ette aimata, kuna laeva juhtimiseks kasutatakse 30 dollarit maksvat mängupulti? Miks paneb ühe kadunud reisija kasupoeg samal ajal pidu? Milliseid süsimusta huumoriga vürtsitatud meeme on valmistanud internetikasutajad?